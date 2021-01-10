PwC: в 2021 году население Лондона сократится впервые в XXI веке

Консалтингово-аудиторская компания PwC выпустила прогноз по экономической ситуации в Великобритании на 2021 год, в котором ожидает, что население Лондона сократится впервые в XXI веке. Экономисты PwC объясняют это воздействием пандемии COVID-19 не только на общество, но и на экономику города. В 2020 году население столицы Великобритании немного превышало 9 млн человек.

«COVID-19 коренным образом изменил наш способ восприятия жизни в городах. Мы ожидаем, что в 2021 году отход от проживания в городах усилится, это приведет и к тому, что все больше людей будут уезжать из города, а все меньше — приезжать»,— говорится в прогнозе. В числе непосредственных причин такой тенденции аналитики видят неудобство пребывания в тесных квартирах во время локдаунов и самоизоляции, рост популярности удаленной работы, снижение необходимости очного присутствия на многих видах работ, а также снижение уровня доходов, что делает проживание в таком городе, как Лондон, менее доступным.

PwC также приводит данные августовского опроса Лондонской ассамблеи (выборный совещательный орган, часть администрации Большого Лондона), в результате которого выяснилось, что 4,5% опрошенных лондонцев, или 416 тыс. человек, заявили, что они «определенно переедут из города» в ближайшие 12 месяцев. Ранее Управление национальной статистики Великобритании (ONS) ожидало рост населения Лондона в 2021 году на 56 тыс. человек. Таким образом, отмечает PwC, если на самом деле из Лондона уедет всего 14% от тех, кто сообщил о намерении это сделать в ходе последнего опроса (58 тыс. человек), то отток окажется больше ожидаемого прироста (56 тыс. человек) и население столицы по итогам года сократится.

Евгений Хвостик