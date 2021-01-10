Гейтс и фонд Blackstone хотят купить одного из лидеров рынка частной авиации Signature Aviation

Американский миллиардер Билл Гейтс хочет через свой инвестфонд Cascade Investment принять участие в покупке британской компании Signature Aviation, одного из лидеров мирового рынка частных авиаперевозок. Еще в декабре стало известно о том, что подобные переговоры ведет инвестфонд Blackstone, теперь к нему присоединился Cascade, они хотят купить Signature Aviation совместно.

Как следует из заявления компаний, переговоры находятся на продвинутой стадии. Blackstone и Cascade предлагают $5,2 за акцию Signature Aviation, тем самым общая сумма сделки может составить $4,3 млрд. Cascade уже владеет 19% акций компании, в соответствии с соглашением в случае успеха сделки он повысит долю до 30%, а Blackstone будет владеть оставшимися 70%. Кроме Blackstone и Cascade среди потенциальных покупателей Signature Aviation инвестфонды Carlyle Group и Global Infrastructure Partners.

Signature Aviation является оператором частных авиаперелетов в нескольких сотнях аэропортов по всему миру, компания обслуживает около 1,6 млн рейсов бизнес-джетов в год. В 2020 году рынок частных авиаперелетов пострадал намного меньше, чем авиационная отрасль в целом, так как резкое сокращение числа обычных рейсов и небезопасность таких перелетов с точки зрения вероятности заражения способствовали популярности частных перелетов среди состоятельных людей.

Яна Рождественская