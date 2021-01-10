В Москве всю неделю ожидаются двадцатиградусные морозы

Морозная погода до –22 градусов продержится в столице всю следующую неделю, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. На улице появятся снежные сугробы высотой до 30 см, добавил он.

«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящей русской зимой, которой не было как минимум последние два-три года. В ночь на понедельник воздух в регионе остынет до –17–22, в дневные часы уже не выше –10–15 градусов. Не обойдется без незначительного локального снега»,— сказал господин Тишковец (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, снег выпадет в четверг и пятницу, немного смягчив холод. К выходным ночные морозы «окрепнут до –20–25», а днем температура будет подниматься до –18 градусов. «По всей видимости, январские морозы — это надолго»,— заключил господин Тишковец.