Голландское усиление «Спартака»

Московский «Спартак» первым из команд первой тройки российского чемпионата близок к заключению контракта с новым футболистом в рамках зимнего трансферного окна. Клуб усилится 25-летним полузащитником Йорритом Хендриксом, который провел один матч в составе сборной Нидерландов, всю свою карьеру выступал за ПСВ и трижды выигрывал золото голландского чемпионата.

О том, что 25-летний опорный полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс перейдет в «Спартак», сообщило издание Voetbal International, а позже эту информацию подтвердил директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов. Сделка будет оформлена после того, как в понедельник спортсмен пройдет медосмотр, при этом за футболиста, чья трансферная стоимость, по оценке Transfermark, составляет €4 млн, по данным «Матч ТВ», будет заплачено €700 тыс.

Причиной сравнительно низкой стоимости трансфера является тот факт, что пока еще действующий контракт Хендрикса с ПСВ заканчивается уже ближайшим летом, а в основной состав своей родной команды он в последнее время практически не попадает.

При этом в чемпионате Нидерландов ПСВ выступает удачно. После 14 туров клуб идет на втором месте, потерпев лишь одно поражение и отставая всего на одно очко от лидера «Аякса».

Йоррита Хендрикса, который в сентябре 2016 года провел один матч в составе своей национальной сборной, можно назвать классическим опорным полузащитником оборонительного плана, умеющим качественно отбирать мяч и начинать атаки. Было время, когда на своей позиции он был лучшим в ПСВ, и, хотя его статистические показатели в нынешнем чемпионате нельзя назвать выдающимися, для «Спартака» он может стать реальным усилением. Дело в том, что функции опорника у красно-белых первую половину чемпионата в основном исполнял чех Алекс Крал, который больше подходит для исполнения созидательной роли в атаке. К тому же, по некоторым данным, уже этой зимой или ближайшим летом Алекс Крал может покинуть московский клуб. В ноябре издание Mirror сообщало, что на чеха нацелились сразу несколько команд Английской премьер-лиги, причем сумма трансфера может достигнуть £30 млн.

Покупку Йоррита Хендрикса можно считать первым серьезным шагом нынешнего спортивного директора клуба Дмитрия Попова, который недавно вернулся в «Спартак» после некоторого перерыва.

По информации из нескольких источников, красно-белые продолжают работу по возвращению в клуб 29-летнего полузащитника «Аякса» Квинси Промеса, который в сезоне-2017/18 был одним из лидеров «Спартака», приведших его к победе в чемпионате России.

Евгений Федяков