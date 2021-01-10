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На Кубани закупят оборудование для лечения онкозаболеваний на 747 млн рублей

В 2021 году для медучреждений Краснодарского края закупят 11 единиц оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Закупку на сумму 747,7 млн руб. осуществят в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Для онкодиспансера Краснодара закупят два рентген-диагностических комплекса, а также аппарат брахитерапии и установку для гамматерапии, необходимые для лучевой терапии. Для онкодиспансера Армавира приобретут рентген-диагностический комплекс и компьютерный томограф (КТ). В краевой клинической больнице №1 появится установка для проведения брахитерапии, оборудование для радиотерапии и аппарат КТ. Для онкодиспансера Новороссийска и краевой клинической больницы №2 приобретут два маммографа. 

Наталья Решетняк


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