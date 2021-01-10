В Оренбуржье восьмой день подряд снижается суточный прирост инфицированных коронавирусом

В Оренбуржье зафиксировано 164 новых случая заражения коронавирусом за 24 часа, что является минимальным результатом с 15 октября 2020 года. Суточный прирост числа инфицированных снизился до 0,5%. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 30499. Умерли 384 человека, в том числе пять пациентов за последние сутки. Число новых зараженных в регионе снижается восьмой день подряд.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на пятом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей.

Андрей Сазонов