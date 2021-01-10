В Самарской области продолжает снижаться прирост числа зараженных COVID-19

В Самарской области за последние сутки выявили 280 новых заболевших COVID-19. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 34323. Умерли 702 человека, в том числе 12 пациентов за последние 24 часа. Суточный прирост числа зараженных COVID-19 снижается в течение восьми дней.

По общему числу инфицированных Самарская область находится на четвертом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской и Саратовской областей.

Андрей Сазонов