Пять заведений общепита в Петербурге оштрафуют за работу в ночное время

Владельцев пяти заведений в центре Петербурга оштрафуют за работу кафе и ресторанов в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Запрет на работу после 23.00 часов проигнорировали заведения на 8-й Советской и Садовой улицах, в Щербаковом переулке, на набережной канала Грибоедова и на улице Восстания. Их владельцам грозят штрафы в размере до 300 тыс. руб. Оштрафуют и 198 посетителей этих заведений.

В одном из заведений изъята алкогольная продукция, реализуемая без лицензии. Заведения общепита опечатаны, в отношении них составлены протоколы о временном запрете деятельности.