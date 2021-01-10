На Кипре ввели строгий карантин

Власти Кипра ввели строгий карантинный режим по всей стране с сегодняшнего дня, 10 января. Он продлится до 31 января, передает ТАСС. Это второй локдаун на острове с начала пандемии.

Нынешний карантин на Кипре предполагает самоизоляцию жителей острова с возможностью покидать дома не больше двух раз в день. Выйти на улицу можно только с разрешения властей после отправки СМС-сообщения на специальный номер с указанием цели поездки. Кроме того, вводится комендантский час с 21:00 до 5:00. В это время покинуть свой дом можно только в случае чрезвычайной ситуации и для того, чтобы добраться до работы или, наоборот, вернуться домой.

До конца карантина будут закрыты универмаги и торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы и игровые площадки. Продолжат работу рынки, отели, а также предприятия строительного сектора, обрабатывающей промышленности и пищевой индустрии.

С 1 марта 2021 года власти Кипра запланировали открыть границу с Россией и другими странами из «красной» группы по коронавирусу. Пока авиасообщение со страной доступно для отдельных категорий россиян. Рейсы «Аэрофлота» на Кипр во время второго локдауна продолжат осуществляться по плану.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии на Кипре зарегистрированы 27 тыс. заразившихся коронавирусом. Умерли 147 человек.

Подробнее о ситуации с коронавирусом на Кипре — в материале “Ъ FM” «Кипр закрывает курорты».