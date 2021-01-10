Действующий глава Белгородчины Вячеслав Гладков вручил премию предыдущему губернатору

В Белгородской области прошло вручение премии имени В.Я. Горина за 2020 год, которую в регионе называют «главной наградой аграрной сферы Белгородчины». Как сообщили в облправительстве, всего в этот раз отметили восемь лауреатов, в числе которых оказался и экс-губернатор, сенатор Евгений Савченко. Он был отмечен в номинации «За высокие достижения в социально-экономическом развитии села».

«Я знаю, что здесь и зарождалась идеология и философия стратегического развития Белгородской области. Мне очень приятно видеть тех людей, которые не просто работают, а служат землякам и своей родной земле, служат великой России. В непростое время мы живем – санкции, ковид. Но сельское хозяйство показало, мне кажется, как ни одна отрасль современной экономики, что можно успешно развиваться и выходить на передовые мировые рынки. Благодарен, что судьба свела нас служить белгородской земле. Те традиции, которые заложены, мы будем развивать»,– заверил в ходе церемонии врио губернатора Вячеслав Гладков.

Премия носит имя дважды Героя социалистического труда Василия Горина, который возглавил убыточный колхоз в родной Бессоновке в послевоенное время и вывел хозяйство в число передовых. 9 января ему исполнилось бы 99 лет.

С чего начинал свое общение с белгородцами Вячеслав Гладков, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков