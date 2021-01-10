Трудовой год начнется по новым правилам

Россияне готовятся приступить к удаленной работе по новым правилам. В январе вступили в силу поправки в Трудовой кодекс. Они регламентируют взаимоотношения сотрудников и руководства, в случае если подчиненные выполняют свои обязанности дистанционно, а не из офиса. Что изменилось? О самых важных пунктах в документе расскажет Юлия Жданова.

Если раньше «удаленка» регулировалась зачастую личными договоренностями сотрудника и нанимателя, то сейчас такой формат занятости получил четкую регламентацию.

В Трудовом кодексе появилось понятие дистанционной работы. И оно допускает совмещение труда дома и в офисе. Законодатели также утвердили конкретные требования к сотрудникам на «удаленке». Например, уволить работника можно, если он не выходит на связь более двух рабочих дней без уважительной причины. Проблемы с интернетом, к примеру, в число уважительных причин входят. Президент InfoWatch Наталья Касперская считает, что принятые поправки приведут к снижению продуктивности многих сотрудников: «Предлагается их приравнять к текущему Трудовому кодексу.

У нас довольно трудно уволить сотрудника, например, за неэффективность, что, на мой взгляд, просто неправильно.

Надо приравнивать не путем расширения прав сотрудников на дистанционной работе, а наоборот сужать их численность, так как многие просто не выполняют свою работу или делают ее плохо, это должно быть основанием для увольнения».

В законе действительно много внимания уделено правам «удаленщиков». Например, отвечать на сообщения и звонки коллег они должны только в рабочее время. Кстати, если наниматель в договоре не определил его, то работник выбирает сроки самостоятельно. Отпуск человеку с дистанционной занятостью предоставляется в общем порядке — 28 календарных дней в год. Снижать им зарплату нельзя, если после перевода на дистанционный режим работы не стало меньше.

Хотя новые права появились и у нанимателей, они могут переводить сотрудников на работу из дома без их согласия. Но только в экстренной ситуации. Кроме того, необходимо обеспечить подчиненных оборудованием или возместить затраты за его установку и связь. Вопросы к этому пункту появились у гендиректора eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Ильи Кретова: «Перейти на 100%-ю “удаленку” оказалось проще, сложнее оказалось часть работы сделать с гибким графиком. То есть, условно, ты хочешь в понедельник и четверг работать в офисе, а вторник, среду и пятницу — удаленно.

Оказалось, что для регулирования этого гибкого графика нет вообще никакой законодательной базы, и мы сейчас прорабатываем документы и процедуры для того, чтобы это было легитимно и для сотрудника, и для работодателя.

Есть вопросы к компенсации, например, какое должно быть рабочее место, такое же как в офисе, где есть, например, спортивный зал и кондиционер, а дома этого нет. Что должен оплачивать работодатель, если произойдет какой-нибудь нехороший случай? Как эти вещи регулируются?»

«Нехороший случай» — понятие довольно абстрактное. Управляющий партнер Avast в России и СНГ Алексей Федоров уточняет: в документе, например, не прописана ответственность за нарушения, которые сотрудник может допустить на «удаленке». Речь, в частности, об утечке данных из компании.

«Часто сотрудники начинают пользоваться своими собственными устройствами, заходят в корпоративную сеть снаружи, используют не всегда сертифицированные приложения или те приложения, которые сертифицированы в компании, и это нарушает периметр безопасности и создает довольно серьезные угрозы. В законе, конечно, это будет сложно прописать. Возможно, на уровне каких-то подзаконных актов имеет смысл на это обратить внимание», — считает Алексей Федоров.

Но жалобы есть и у удаленщиков. Звучат такие претензии: руководство звонит в любое время суток и не предоставляет необходимую для работы технику. Собеседники “Ъ FM” уверены, что противоречия между нанимателем и подчиненным удастся устранить только после того как сформируется юридическая практика.

Иван Якунин