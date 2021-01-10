Коронавирус в Ярославской области: еще четыре человека умерли и 191 заболел

В Ярославской области за последние сутки произошло еще четыре смерти от коронавируса. Скончались две женщины 1938 года рождения, женщина 1947 года рождения, и мужчина 1991 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в регионе был выявлен 191 новый случай заражения COVID-19. За это же время 179 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 10 января, в регионе официально подтвержден 24185 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 22718 человек выздоровели. 234 пациента умерли. В больницы госпитализировано 1920 человек, из них 753 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1169 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 11913 человек. На втором месте Рыбинск — 3291 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1371 случай заболевания. Меньше всего заболевших в Большесельском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 162, 135 и 120 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2803 теста на COVID-19. На карантине находится 7718 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов