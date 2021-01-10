В Омской области возбудили уголовное дело из-за гибели мужчины и трехлетнего ребенка во время пожара

СКР по Омской области возбудил уголовное дело по факту пожара, произошедшего в частном доме в поселке Любинский. По предварительным данным ведомства, погибли 30-летний мужчина и его трехлетняя дочь. Пострадали 24-летняя супруга и пятилетний сын.

Пожар произошел утром 10 января. Сообщение о возгорании поступило в 06:54 (местн. времени). Сотрудники МЧС локализовали пожар в 07:25, ликвидировали - в 08:38. К тушению привлекались семь человек, две единицы техники и одно звено газодымозащитной службы.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводится осмотр здания», - говорится в сообщении областного следкома. Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается.

Артем Шпек