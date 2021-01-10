На Тамбовщине простились с зампрокурора области Дмитрием Царьковым

Вчера вечером около Собора Покрова Пресвятой Богородицы в Тамбове прошла церемония прощания с заместителем прокурора региона Дмитрием Царьковым. Он, как сообщили в надзорном ведомстве, безвременно скончался 8 января на 55 году жизни.

Господин Царьков после службы в армии окончил Воронежский государственный университет и в начале 90-х был принят на службу в органы прокуратуры Липецкой области. В начале апреля 2014 года он был назначен на должность заместителя прокурора Тамбовщины. Коллеги выразили глубокое соболезнование родным и близким Дмитрия Царькова.