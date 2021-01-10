В Пакистане электроснабжение почти полностью восстановлено после сильного сбоя

Министр энергетики Пакистана Омар Аюб Хан сообщил, что электроснабжение после масштабного ночного сбоя восстановлено в большей части страны. В ночь на воскресенье, 10 января, местное издание Dawn сообщило, что без электричества внезапно осталось все население Пакистана.

Сбой произошел на Гуддуской электростанции, сообщило радио Radio Pakistan. По словам господина Аюб Хана, неисправность возникла из-за устаревшей системы линий электропередачи. Он добавил, что правительство начало реализовывать комплексный план модернизации системы передачи и увеличения выработки электроэнергии.