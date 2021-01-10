В Тюменской области зарегистрировано 159 новых случаев COVID-19

В Тюменской области за прошедшие сутки было подтверждено 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием. Помимо этого, за сутки было подтверждено еще пять летальных случая от COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии было зарегистрировано 22 929 случаев заражения коронавирусом, более 23 тыс. пациентов выздоровели, 214 человек скончались.

За сутки в России COVID-19 диагностировали у 22 851 человека, с начала пандемии в стране было зафиксировано 3 401 954 случая заражения. Более 2,7 млн пациентов уже выздоровели, 61 837 больных скончались.