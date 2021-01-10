За сутки на Ямале коронавирус диагностировали у 122 человек

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за минувшие сутки зарегистрировано 122 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

По данным на 10 января, в регионе с начала пандемии зафиксировано 33 869 случаев заражения, более 26 тыс. пациентов выздоровели.

Помимо этого, за сутки было также подтверждено еще два летальных случая. Таким образом, на Ямале от COVID-19 умерли 355 человек.

В России за прошедшие сутки выявлено 22 851 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составило 3 401 954. Более 2,7 млн пациентов выздоровели, 61 837 больных скончались.