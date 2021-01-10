В Новосибирске создадут ЖСК для достройки проблемного объекта «Новомарусино»

Собрание кредиторов ООО «Доступное Жилье Новосибирск» (ДЖН) приняло решение о создании жилищно-строительного кооператива для достройки дома на улице Большой, 600/12, входящий в долгострой «Новомарусино». Данные приводятся на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Объект планируют достраивать «за счет продажи свободных площадей в доме, без привлечения дополнительных средств участников долевого строительства», говорится в документе. Отмечается, что окончание строительства не предусматривает привлечение средств со стороны членов кооператива.

Дом на улице Большой, 600/12 входит в жилой комплекс «Новомарусино», первые объекты которого должны были сдать в 2017 году. Однако в 2019 году один из застройщиков - ДЖН – признали банкротом.

Напомним, что в конце прошлого года обманутые дольщики объявили бессрочную голодовку и потребовали от региональных властей конкретных решений по недостроенным домам. В ответ правительство Новосибирской области сообщило, что объекты будут достраивать с использованием механизма московского ППК «Фонд». Предполагается, что работы начнут в 2021 году, а средства выделят из федерального и областного бюджетов.

Юлия Сасевич