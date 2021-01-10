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В Свердловской области выявлено 387 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки на территории Свердловской области было зарегистрировано 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил источник “Ъ-Урал”. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 62 516 человек. Из них более 54 тыс. пациентов уже выздоровели.

Также за сутки было зарегистрировано еще 18 летальных случаев среди пациентов с коронавирсом. Всего в Свердловской области с начала пандемии от инфекции умерли 1 683 человека.

Напомним, режим самоизоляции в регионе действует до 18 января. В конце 2020 года в Свердловской области началась вакцинация от COVID-19. Ожидается, что основная часть вакцины прибудет в регион к февралю.

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