В небо над Ярославской областью на аэростате поднялся Дед Мороз

В городе Переславле-Залесском Ярославской области прошел зимний фестиваль воздухоплавания «Яблоки на снегу», сообщили “Ъ-Ярославль” в федерации воздухоплавания Ярославской области. Всего в фестивале приняли участие шесть команд из Переславля и Подмосковья.

В федерации рассказали, что на борту одного из аэростатов находился Дед Мороз, пославший поздравления жителям области с новогодними и Рождественскими праздниками из корзины воздушного шара.

«Во время полета воздухоплавателям удалось пробить облачность – подняться над облаками, где светит солнце. После фестиваля все команды приняли участие в праздничном ужине и подвели итоги сезона 2020 года»,— уточнили в федерации.

Дарья Сабаева