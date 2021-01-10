Ижевск занял 15 место в списке городов с лучшим качеством жизни

По итогам 2020 года Ижевск занял 15 место по качеству жизни из 75 городов России с населением более 250 тыс. человек, набрав 74 балла. Соответствующее исследование провел Финансовый университет при Правительстве России.

Так, города сравнивали по таким параметрам, как деструктивное поведение жителей, конфликтность социальной среды, спрос на культурные ценности, уровень потребления и материального благополучия, качество дорог, образования и медицины, обстановка для бизнеса, миграция населения, работа системы ЖКХ. Оценка формировалась на мнении самих жителей, в каждом городе опросили не менее 700 респондентов. Отметим, что Ижевск занял 8 место по параметру «работа системы ЖКХ», а также 9 по качеству образования.

Абсолютными лидерами рейтинга стали Москва (100 баллов), Санкт-Петербург (87), Грозный (84), Калуга (80) и Казань (78). На последних строчках расположились Чита (55 баллов), Волгоград (55), Барнаул (56), Кемерово (56) и Хабаровск (57).