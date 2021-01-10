Умерла женщина, на которую упали строительные перекрытия

Умерла одна из пострадавших при обрушении строительного перекрытия возле дома по ул. Краснова, 25. Об этом сообщает ProPerm.ru. Деревянный переход у дома на улице Краснова, 25 обрушился вчера днем. Фрагменты конструкции травмировали двух женщин, с множественными переломами они были госпитализированы в краевую клиническую больницу.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

Ремонтные работы в доме выполняла компания «АудитЭнергоПроект». По договору с подрядчиком ремонт крыши должен быть завершен до 30 ноября 2021 года. Ранее в фонде капремонта Пермского края утверждали, что во время новогодних праздников работы на доме не проводились.