Депутат райсовета Ейска Александр Коровайный сообщил об избиении

Депутата районного совета Ейска Александр Коровайный сообщил в Facebook о том, что был избит 7 января на улице рядом с гостиницей «Елена». По словам депутата, конфликт произошел в 22.00 после того, как он сделал замечание компании молодых людей, которые громко слушали музыку в «Лексусе».

«Попросил парней и девушек сделать музыку потише, чтобы пожилые люди могли спокойно отдыхать. Убедить по-человечески не получилось. Парни начали кичиться, что приехали из Краснодара. Один, по его словам, работает в прокуратуре, а второй - помощник федерального судьи», - написал Алексей Коровайный.

Когда депутата достал телефон, чтобы вызвать полицию, получил удар в лицо. Как утверждает господин Коровайный, полиция все-таки задержала дебоширов, ночь они провели в отделе местного УМВД.

Как ранее писал "Ъ-Кубань", 18 ноября сотрудники правоохранительных органов провели обыски в связи с делом о нежелательной организации у сторонников «Открытой России». Они прошли и у депутата районного совета Ейска Александра Коровайного.

Наталья Решетняк