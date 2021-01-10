За время пандемии в Алтайском крае коронавирусом заразились почти 35 тыс. человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 198 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает региональный оперштаб. Выздоровели 149 пациентов, умерло 10 человек, из них от COVID-19 – семеро.

Согласно информации на 10 января, на лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом находятся 1 733 человека. Количество тяжело больных пациентов – 343, из них к аппаратам ИВЛ подключены 98 больных.

По последним данным краевого минздрава, от инфекции привились более 1 600 человек, из них 286 имеют полный вакцинальный комплекс (первая и вторая прививка), остальные находятся в стадии вакцинации. Для проведения прививочной кампании в край поступило 5 тыс. доз вакцины.

За весь период пандемии на территории региона зафиксировано 34 962 случая COVID-19. Выздоровели 31 413 человек, умерли 1 666 пациентов (все взрослые). Развернуто более 4 тыс. койко-мест

Артем Шпек