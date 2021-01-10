Еще 190 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 190 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, скончались три инфицированных пациента — 60-летняя женщина и мужчины 79 и 83 лет, сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердили у 102 жителей Ижевска, 15 граждан из Алнашского района, по 11 — из Глазова и Завьяловского района, семь — из Увинского района, по шесть — из Кизнерского и Красногорского районов, пять — из Сарапула, по четыре — из Можги, Камбарского, Селтинского, Ярского и Якшур-Бодьинского районов, три — из Юкаменского района, два — из Каракулинского района, по одному — из Балезинского и Киясовского районов. При этом 200 человек вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 21922 случая заражения коронавирусом. Из них 311 закончились летальным исходом, 18069 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 154 заболевших находятся в тяжелом состоянии.