В Ярославле депутат потребовал запретить Twitter из-за цензуры Трампа

Депутат Ярославского муниципалитета, хирург-онколог Дмитрий Петровский провел в Ярославле одиночный пикет в знак поддержки президента США Дональда Трампа. Депутат вышел с плакатом к зданию правительства Ярославской области. Об этом он сам рассказал на своей странице в Facebook.

По словам депутата, он выступает против цензуры в отношении 45-го президента США, когда популярные соцсети, в частности, Twitter, заблокировали аккаунты Дональда Трампа. В ответ депутат потребовал запретить Twitter на территории страны.

«Провел одиночный пикет у здания администрации в поддержку Трампа и свободы слова. Предлагаю каркающую ворону (Твиттер) запретить в РФ»,— написал господин Петровский.

Депутат Дмитрий Петровский не раз отличался своими неожиданными поступками. “Ъ-Ярославль” сообщал, что он выходил на одиночный пикет к зданию правительства Ярославской области с требованием защитить барсуков, которых, по его словам, в период пандемии коронавируса стали больше истреблять, так как люди считают, что барсучий жир повышает иммунитет и позволяет справиться с болезнью. Он предложил бойкотировать аптеки, в которых продается барсучий жир.

Антон Антонов