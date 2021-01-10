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В Челябинской области подтвердили 295 случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Челябинской области выявили 295 новых пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 39105 случаев заболевания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения области. Болеют сейчас 13551 человек. Выписали за прошедшие сутки 369 пациентов. Умерли еще 12 человек в возрасте от 52 до 90 лет. Из них семь непосредственно от COVID-19. Всего, по официальным данным, скончались 1385 жителей Челябинской области с коронавирусной инфекцией.

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