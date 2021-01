Определены автомобили-финалисты конкурса Car of the Year-2021

Организаторы конкурса на лучший автомобиль года Car of the Year назвали модели, которые вышли в финал и поборются за звание лучшего автомобиля в Европе 2021 года.

Жюри конкурса, в которое входят 60 журналистов из 23 стран Европы, выбрали 29 претендентов на попадание в финал, а из них в январе отобрали семерку финалистов. Итоги заключительного голосования будут подведены 1 марта 2021 года.

В число претендентов на премию Car of the Year-2021 вошли Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat New 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris и Volkswagen ID.3. Напомним, победителем конкурса Car of the Year-2020 стал компактный хэтчбек Peugeot 208.