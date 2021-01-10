«Свеза Уральский» увеличил налоговые отчисления на 21%

Комбинат «Свеза Уральский» на 21% увеличил налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Это произошло после поведенной модернизации и наращивания объемов производства. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В обновление технического парка предприятия было вложено 230 млн руб. Эти средства пошли на модернизацию пресса и установку новой линии по обработке фанеры. По данным менеджмента компании, инвестиции позволили увеличить производительность на 9,5%, расходы сырья снизились на 1,2%.

«Свеза Уральский» производит фанеру на Пермском фанерном комбинате, который вошел в состав группы в 2006 году. Предприятие принадлежит московскому ООО «Свеза-Лес». В 2018 году выручка составила 8,6 млрд руб., а чистая прибыль — 1,2 млрд руб. Годом ранее предприятие отчиталось о выручке в 7 млрд руб. и чистой прибыли в 884 млн руб.