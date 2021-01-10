Ремонт дорог в Пермском районе оценили в 101 млн рублей

МКУ «Управление закупок Пермского муниципального района» объявило электронные аукционы на ремонт автомобильных дорог.

Как указано в технических заданиях, требуется выполнить работы по ремонту участков автомобильной дороги Кояново – Юг на км 003+600 – км 004+700, км 005+300 – км 007+200, общей протяженностью 3,0 км., км 009+800 – км 011+300, общей протяженностью 1,500 км. Ремонт автомобильной дороги Пермь – Гамово требуется провести на участках км 000+000 – км 003+600, общей протяженностью 3,600 км. Также необходимо отремонтировать участки автомобильной дороги Лобаново – Насадка (уч. Лобаново – Мостовая) на км 002+000 – км 003+350, км 018+095 – км 019+036, км 023+098 – км 026+248, общей протяженность 5,44 км.

Максимальная цена контрактов составляет 101 млн руб. Победителей аукционов определят 13 января.