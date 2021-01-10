В Югре за сутки COVID-19 заболели 158 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за минувшие сутки было зарегистрировано 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает региональный оперативный штаб, диагноз подтвердился у жителей 15 муниципалитетов. Среди них: 23 человека из Сургута, по 21 — из Сургутского района и Нижневартовска, 20 — из Пыть-Яха. На момент выявления у 116 человек были симптомы ОРВИ, у 32 диагностировали пневмонию, еще у десяти пациентов болезнь протекала в бессимптомной форме.

Таким образом, с начала пандемии на территории ХМАО было зафиксировано 43 314 случаев инфицирования COVID-19. Из больниц по факту выздоровления выписаны 39 608 югорчан. Состояние 86 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 45 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Помимо этого, за минувшие сутки было зафиксировано еще три летальных случая от коронавируса. Всего в регионе от инфекции скончались 579 человек.