В Мотовилихе начинается реконструкция трамвайных путей

С 16 января в Мотовилихинском районе Перми будет введено ограничение на движение транспорта. Как сообщается на сайте мэрии, до конца августа прекратится движение трамваев по ул. Уральской на участке от улицы Розалии Землячки до улицы Лифанова, по улице Лифанова на участке от улицы Уральской до улицы 1905 года, по улице 1905 года на участке от улицы Лифанова до улицы Пролетарской. За это время подрядчик должен полностью отремонтировать эти участки пути.

Также с 16 января до 30 ноября закроется движение транспорта по бульвару Гагарина у дома №26. Это связано со строительством нового разгрузочного коллектора.