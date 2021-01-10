Уполномоченный по правам человека в Пермском крае заплатит 930 тыс. руб. за 11 телепередач

Аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае объявил электронный аукцион на производство и размещение в телеэфире тематических программ. Максимальная сумма контракта определена в 934 тыс. руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, исполнитель должен изготовить одиннадцать программ, темы предоставляет заказчик. Разместить их требуется на одном из телевизионных каналов, имеющим, в том числе, вещание в Перми. Хронометраж каждой программы составит семь минут. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по 31 декабря 2021 года.

Аукцион состоится 22 января 2021 года.