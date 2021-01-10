Медики сообщили о состоянии ребенка, попавшего под лавину в Норильске

Состояние 14-летнего подростка, которого обнаружили под завалом после схода лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Норильске, врачи оценивают «как тяжелое». Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в пресс-службе минздрава Красноярского края.

«Он по-прежнему в реанимации, состояние стабильно тяжелое. Сегодня его сняли с аппарата ИВЛ, он начал дышать самостоятельно. Пациент находится под постоянным наблюдением медиков», - рассказала пресс-секретарь краевого минздрава Зоя Масленникова.

Напомним, что накануне на территории горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» произошел сход лавины. Отец, мать и младший брат подростка погибли. СКР по краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Местность, где произошло ЧП, перекрыли из-за угрозы повторного схода лавины.

Юлия Сасевич