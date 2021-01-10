Прокуратура начла проверку после задымления на шахте в Кузбассе

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с задымлением на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Накануне в шахте произошло задымление из-за сварочных работ. Спасатели эвакуировали около 200 горняков, пострадавших не было. По данным местных властей, угрозы повторного задымления нет, шахта готова возобновить работу.

«В связи с произошедшим организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении прокуратуры.

Шахта «Шерегешская» входит в состав горнорудного сегмента «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат» (один из крупнейших сталелитейных заводов мира). Добыча руды осуществляется подземным способом.

Артем Шпек