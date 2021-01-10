Журналист The New York Times привился вакциной «Спутник V» от коронавируса

Московский корреспондент The New York Times Эндрю Крамер привился российской вакциной «Спутник V» от COVID-19. В статье «Зачем я привился российской вакциной» он заявил, что скептицизм со стороны западных экспертов основывался не на структуре вакцины, а на ее раннем допуске к применению.

Господин Крамер отметил, что выпуск вакцины и начало вакцинации сопровождались заблуждающими заявлениями. В частности, после того, как компании Pfizer/BioNTech и Moderna сообщали об эффективности своих разработок в 91% и 94,1% соответственно, разработчики «Спутника V» анонсировали превосходящие показатели. В итоге эффективность российской вакцины по итогам испытаний составила 92%. «Но имеет ли это значение с точки зрения реципиента? Конечный результат — это те же девять из десяти шансов избежать COVID-19 после того, как вакцина начнет действовать»,— утверждает господин Крамер.

«В итоге политизированное распространение («Спутника V». — “Ъ”) лишь мешало увидеть достаточно хорошие результаты испытаний — и они, судя по всему, служат добросовестным достижением российских ученых, продолжающих долгую и знаменитую практику разработки вакцин»,— пишет он. Журналист отметил, что советские ученые в 1959 году испытали первую живую вакцину от полиомиелита, в СССР и США сотрудничали по вопросам вакцинации от оспы.

Господин Крамер не рассказал в подробностях о процессе вакцинации или о самочувствии после прививки. По его словам, он привился в понедельник 28 декабря. Медсестра после вакцинации предупредила его о возможность анафилактического шока, однако тот, «к счастью, так и не наступил».

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