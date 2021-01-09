«Молот-Прикамье» уступил «Ижстали»

«Молот-Прикамье» продолжил выездную серию игр поражением в Ижевске. В матче регулярного чемпионата ВХЛ подопечные Александра Агеева уступили аутсайдеру турнира - «Ижсталь» 2-3. Голы в пермской команде забили Антон Сизов и Дмитрий Мехоношин.

«Имели колоссальное преимущество: играли за себя и за соперника, забили и в чужие ворота и в свои. Что тут комментировать, если в третьем периоде в наши ворота было ноль бросков. У нас была куча моментов, но, не знаю, может, там Хоттабыч какой присутствовал, других не нахожу объяснений. Ребят не в чем упрекнуть. Эту черную полосу мы не заслуживаем. Игра показывает, что мы находимся далеко не на том месте, где должны быть» - заявил после матча главный тренер ХК «Молот-Прикамье» Александр Агеев.

Это поражение стало седьмым для пермского клуба подряд. Следующий матч выездной серии состоится 11 января в Альметьевске против ХК "Нефтяник".