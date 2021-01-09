«Локомотив» одержал четвертую победу подряд, обыграв в гостях рижское «Динамо»

9 января ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выезде встречался с рижским «Динамо». Матч в Риге завершился со счетом 4:1 в пользу железнодорожников. Эта победа стала для «Локомотива» четвертой подряд.

Рижане открыли счет в середине первого периода. Шайбу забросил Лаурис Дарзиньш. До конца периода железнодорожники ответили двумя точными бросками. Отличились Тему Пулккинен и Павел Красковский. В начале второй двадцатиминутки Даниил Мисюль отправил третью шайбу в ворота «Динамо», а в середине периода Артем Ильенко забил рижанам четвертый гол.

Это третья встреча команд в регулярном чемпионате КХЛ нового сезона. В первом матче 14 октября в Риге железнодорожники выиграли по буллитом со счетом 3:2. Во второй игре 21 ноября в Ярославле «Локомотив» выиграл со счетом 3:1.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» проводит в Москве. 11 января ярославская команда встречается со столичным «Спартаком».

Антон Антонов