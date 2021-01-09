В Петербурге число пациентов с COVID-19, которым понадобилась помощь врачей, за неделю выросло на 129%

Количество пациентов с коронавирусом в Петербурге, обратившихся за медпомощью за неделю, выросло на 128,9%. За сутки помощь медиков понадобилась еще 2033 пациентам. Об этом сообщается в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе.

За сутки в больницы госпитализировали 725 человек, на 13,6% больше, чем семь дней назад. Всего в городе под наблюдением медиков находятся 71,89 тыс. человек, из них в стационарах — 4848.

В справке отмечается, что «индикаторы течения эпидемического процесса показывают завершение влияния праздничных дней на обращение пациентов за медицинской помощью, которая выросла с минимальных значений, зафиксированных 2 января». Количество госпитализаций взрослых возросло за неделю на 13,6%. В связи с окончанием праздников в городе ожидается рост заболеваемости и числа госпитализаций.