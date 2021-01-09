В ДТП под Ярославлем в вылетевшей с трассы иномарке пострадал водитель

В Ярославской области 9 января произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. По данным пресс-службы, утром около 8 часов в Мышкинском районе автомобиль Hyundai Accent под управлением 57-летнего мужчины, вылетел на обочину с проезжей части дороги.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на 148 км автодороги Углич-Некоуз-Брейтово. Мужчина с полученными травмами госпитализирован.

По предварительной информации, пострадавший, житель Брейтовского района, не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Дарья Сабаева