В Татарстане от коронавируса умерли мужчина и женщина

Минздрав Татарстана сообщил о двух новых смертях от коронавируса в регионе. Речь идет о мужчине 1933 года рождения и женщине 1947 года рождения.

В итоге по состоянию на 9 января подтверждено 207 случаев летального исхода среди больных Covid-19.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— заверяют в министерстве.

Всего на 9 января в Татарстане зарегистрировано 14 092 случая инфицирования, в том числе 94 – за последние сутки. Выздоровели за весь период 10 903 человека, в том числе 20 — за минувшие сутки.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"