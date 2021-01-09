«Парма» дома не смогла обыграть «Уникс»

«Парма» в домашнем матче Единой лиги ВТБ уступила казанскому «Униксу». Встреча закончилась со счетом 76:69 в пользу баскетбольной команды из столицы Татарстана. Самым результативным игроком матча стал Джон Холланд, набравший 22 очка. В составе «Пармы» 21 очко на счету Адаса Юшкявичюса.

После этой победы казанцы переместились на 3-е место ы турнирной таблице. Хозяева располагаются на 10-й строчке. Напомним, что матч в Таллине для пермского клуба не состоялся из-за карантина БК «Калев».

В следующем матче «Парма» на выезде сыграет против «Енисея» 17 января.