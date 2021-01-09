Прокуратура Свердловского района Перми проводит проверку в связи с обрушением строительной конструкции, установленной на пешеходной зоне у дома капремонта фасада по ул. Краснова, 25. Для организации проверочных мероприятий и координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора Свердловского района.

«Надзорным органом будет проверено соблюдение НО «Фонд капремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края» и подрядчиком законодательства о капитальном ремонте указанного многоквартирного дома, а также управляющей организацией требований жилищного законодательства при содержании общего имущества собственников жилых помещений. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщают в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Деревянный переход у дома на улице Краснова, 25 обрушился сегодня днем. В результате происшествия пострадали две женщины, им причинены множественные переломы. Пострадавшие госпитализированы в реанимационное и операционное отделения. По факту причинения травм, следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В доме был запланирован ремонт скатной крыши. Ремонтные работы выполняет подрядчик «АудитЭнергоПроект». По договору с подрядчиком ремонт крыши должен быть завершён до 30 ноября 2021 года. Ранее в фонде капремонта Пермского края утверждали, что во время новогодних праздников работы на доме не проводились.