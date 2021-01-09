Возбуждено уголовное дело по факту причинения травм при падении строительного перекрытия в Перми

Следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Как сообщают в пресс-службе Следственного управления СКР по Пермскому краю, дело возбуждено по факту причинения травм двум жительницам Перми при падении строительного перекрытия на тротуар возле дома по адресу Краснова, 25.

По данным следствия, падение строительного перекрытия произошло из-за «ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание указанного жилого дома», Расследование уголовного дела продолжается: следователи провели осмотр места происшествия, также проводятся обыски в подрядной организации, управляющей компании и краевом фонде капремонта, изымается интересующая следствие документация, допрашиваются сотрудники организаций и свидетели произошедшего.

Деревянный переход у дома на улице Краснова, 25 обрушился сегодня днем. В результате происшествия пострадали две женщины, им причинены множественные переломы. Пострадавшие госпитализированы в реанимационное и операционное отделения. В доме был запланирован ремонт скатной крыши. Ремонтные работы выполняет подрядчик «АудитЭнергоПроект». По договору с подрядчиком ремонт крыши должен быть завершён до 30 ноября 2021 года. Ранее в фонде капремонта Пермского края утверждали, что во время новогодних праздников работы на доме не проводились.