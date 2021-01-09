Прокуратура проверяет информацию об очередях в аэропорту Мурманска

Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку по информации об очередях в аэропорту Мурманска. На проблемы с соблюдением социальной дистанции в аэропорту пожаловались 7 января пользователи социальных сетей, после чего об очередях написали и СМИ.

«Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и требований санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с появившимися 8 января 2021 года публикациями в СМИ о массовом скоплении людей в аэропорту города Мурманска»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). Прокуратура оценит действия работников аэропорта на фоне сложной эпидемиологической обстановки в регионе.

Ранее в группе «Мурманск» во «ВКонтакте» появилась публикация с фотографией огромной очереди в аэропорту. «Администрация аэропорта не удосужилась выделить больше людей на пропуск в зону досмотра, и эту функцию исполнял очень неторопливо один человек на три или четыре рейса. Если в среднем на каждом самолете летит 100–150 человек, то вы представляете, сколько скопилось людей в очереди на досмотр»,— пишет автор. В комментариях пользователи отвечают, что тоже сталкивались с подобными проблемами.

По данным оперштаба, в Мурманской области с начала пандемии выявлено 38 319 заболевших коронавирусом. 685 пациентов с COVID-19 умерли.