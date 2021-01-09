В правительстве Саратовской области не намерены продлевать зимние каникулы школьников

Правительство Саратовской области не планирует продлевать зимние каникулы для школьников. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Господин Бусаргин отметил, что вопрос об эпидемиологической ситуации в регионе обсуждался сегодня 9 января в преавительстве с руководителями медицинских учреждений области.

«По данным Управления Роспотребнадзора, количество заболеваний ниже эпидемиологического порога на 13,5%. Превышение зафиксировано только среди взрослой группы населения. Оперативный штаб региона пришел к выводу, что на данный момент нет оснований для введения ограничений на работу учебных заведений и перевода на дистанционное обучение»,— отметил Роман Бусаргин.

По его словам, родители по прежнему имеют право перевести ребенка на дистанционный формат обучения, подав заявление руководству учебного заведения. Зимние каникулы заканчиваются 11 января.

Сергей Петунин