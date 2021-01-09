Умер экс-глава Союза художников России Валентин Сидоров

Народный художник СССР, профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова Валентин Сидоров умер в возрасте 82 лет.

«Сегодня утром, после тяжелой болезни ушел из жизни замечательный русский живописец, академик, прекрасный писатель, выпускник и профессор нашего института Валентин Михайлович Сидоров»,— говорится в сообщении на странице МГАХИ в Facebook.

Валентин Сидоров родился 5 мая 1928 года. С 1994 года он преподавал в МГАХИ. В 1987–2009 годах возглавлял Союз художников России. С 2009 года был почетным председателем союза. Наиболее известные его работы: «Плывут над землей облака», «Потянулись птицы к югу", «Святая гора», «Ненастный день. Коровино». Его работы выставлены в Третьяковской галерее, Русском музее.