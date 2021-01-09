Еще 94 жителя Татарстана заразились коронавирусом

В Татарстане за последние сутки к 9 января, выявили 94 инфицированных COVID-19, сообщил минздрав региона. 36 человек госпитализированы, 58 лечатся на дому.

Среди новых заболевших трое детей и 48 человек – старше 60 лет.

В Казани за сутки зарегистрированы 60 случаев, в Набережных Челнах – 7, в Нижнекамском районе – 6, в Зеленодольском – 4, еще в 10 районах – по 1-3 случая.

Всего на 9 января в Татарстане зарегистрировано 14 092 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 10 903 человека, в том числе 20 — за минувшие сутки. 205 человек умерли.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"