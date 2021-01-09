На всю страну События 2020 года в Ярославской области, о которых говорила вся Россия

В Ярославской области в 2020 году произошли важные события. Некоторые новости из региона оказались интересны всей стране. Топ-5 самых обсуждаемых в прошлом году ярославских событий и происшествий – в подборке “Ъ-Ярославль”.

Вопрос с объединением театров закрыт

В начале 2020 года в театральных кругах области и страны продолжилось обсуждение возможного объединения ярославского драматического театра имени Федора Волкова и Александринского театра Санкт-Петербурга.

Еще в 2019 году резко против объединения, предложенного Министерством культуры РФ и руководством театров, выступили представители ярославской культуры, их поддержали правительство региона и губернатор. После этого на уровне Минкульта России были сделаны заявления о том, что объединения не будет. Однако в театральных кругах говорили, что на самом деле от идеи объединения театров в министерстве не отказались.

21 февраля губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил журналистам, что вопрос с объединением Волковского театра и Александринки закрыт окончательно. По словам губернатора, он с самого начала считал нецелесообразным объединение театров.

«Прежде чем принимать такое решение, руководителям театров необходимо было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра. Сегодня обстановка в коллективе здоровая и продуктивная. Я очень рад, что конфликт исчерпан, театр работает, готовит новые премьеры и проекты для своих зрителей и туристов»,— отметил господин Миронов.

Напомним, история с объединением началась 27 марта 2019 года. Бывший тогда министром культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Ярославский театр имени Федора Волкова и Петербургский Александрийский театр объединятся в единый комплекс. Позже он подписал приказ об объединении.

Против объединения высказывались многие известные актеры и режиссеры, в том числе и председатель союза театральных деятелей России Александр Калягин. Ярославцы в соцсетях высказывали несогласие с идеей объединения театров, их поддержали руководители города и области. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев сначала приостановил действие приказа, а затем отменил его.

В июле 2019 министерство культуры РФ отправило в отставку директора Волковского театра Алексея Туркалова, вслед за ним по собственному решению из театра ушел худрук Евгений Марчелли. В августе 2019 года художественным руководителем Волковского назначен Сергей Пускепалис.

ЦБК на Волге не будет

В марте 2020 года во время рабочей поездки в Ярославскую область премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство не поддерживает идею строительства ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища.

«Мы понимаем, что ресурсы водохранилища исчерпаны, понимаем опасность ЦБК для экологии. Правительство не поддерживает эту идею. Думаю, мы этот вопрос закроем»,— сообщил Михаил Мишустин на совещании в Переславле-Залесском, отвечая депутату Госдумы Валентине Терешковой, которая напомнила о том, что жители и руководство Ярославской области выступают против строительства ЦБК в акватории Волги, и попросила премьера помочь решить проблему.

Строительство ЦБК планировалось группой «Свеза». Завод намечалось построить на территории Вологодской области, недалеко от Череповца, на берегу Рыбинского водохранилища. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с письмами, в которых просил главу государства не допустить постройки ЦБК. В 2019 году в Ярославской области прошли митинги против строительства ЦБК из-за его потенциальной экологической опасности.

Рыбинский убийца

15 сентября в Рыбинске были убиты две сестры 8 и 13 лет. Их тела обнаружила вернувшаяся с работы мать. По информации Следственного комитета России, семья месяц назад переехала в Ярославскую область из Омской области к местному жителю, с которым мать убитых девочек познакомилась по интернету. Главное управление СК России возбудило два уголовных дела, об убийстве несовершеннолетних с особой жестокостью, и об изнасиловании.

Во всероссийский розыск по подозрению в убийстве и изнасиловании был объявлен сожитель матери 41-летний Виталий Молчанов, который, как выяснилось, в декабре 2019 года вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство и изнасилование несовершеннолетнего. Губернатор региона объявил вознаграждение за помощь в поимке подозреваемого.

18 сентября Виталия Молчанова задержали. На первом же допросе обвиняемый сознался в совершении преступления. Виталий Молчанов 19 сентября был заключен под стражу решением Рыбинского городского суда на два месяца. В ноябре 2020 года уже Басманный суд Москвы продлил арест до 18 февраля.

После трагедии в Рыбинске в Госдуме активизировалась разработка законопроектов об ужесточении наказания педофилов. В частности, в настоящее время заканчивается подготовка законопроекта о химической кастрации педофилов. Депутаты ярославской областной думы направили в Госдуму предложение о создании единого реестра педофилов.

Избиратели на удаленке

В Ярославской и Курской областях 13 сентября во время дополнительных выборов депутатов Госдумы впервые в стране была применена система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Области стали пилотными регионами, опробовавшими новый формат голосования. Эксперты отмечают, что в целом эксперимент удался, и система ДЭГ оказалась надежной, устойчивой к попыткам взлома и оперативной в получении результатов. В ЦИК признали эксперимент удачным и планируют в 2021 году расширить географию дистанционного голосования и применить его еще в нескольких регионах или даже в масштабах всей страны.

В Ярославской области на довыборах депутата Госдумы в избирательном округе №194 система ДЭГ применялась наряду с традиционным голосованием на избирательных участках. Перед выборами систему ДЭГ дважды проверили в режиме тестового голосования с участием экспертов и избирателей. Затем были выбраны пять ярославских хранителей ключей шифровки и дешифровки результатов электронного голосования. Запустить процедуру голосования в режиме зашифрованного доступа к результатам, а затем открыть результаты возможно лишь в том случае, когда все пятеро хранителей собираются вместе и соединяют свои ключи.

Наблюдатели отмечали, что при общей низкой явке на прошедших довыборах, которая в избирательном округе №194 составила 22,68%, высокую явку среди участников дистанционного электронного голосования. Явка среди ярославских участников ДЭГ составила 91,54%.

И в традиционном голосовании на участках и в ДЭГ большинство голосов набрал ставший депутатом Госдумы кандидат от «Единой России» известный хоккеист Андрей Коваленко. Совпадение итоговых результатов двух видов голосования эксперты приводили в качестве аргумента в пользу точности подсчета голосов в ДЭГ.

Взрыв в ярославской десятиэтажке

Вечером 21 августа произошел взрыв газа в многоквартирном доме на улице Батова в Ярославле. В результате взрыва погибли три человека — две женщины и восьмилетний сын одной из погибших. Еще четыре человека пострадали. Взрыв привел к частичным обрушениям конструкций на нескольких этажах. Из дома были эвакуированы 210 человек, большинство из них приняли в пунктах временного размещения, открытых в гостиницах «Которосль» и «Азимут». Сейчас почти все жильцы пострадавшего дома живут в съемных квартирах, аренда которых оплачивается из городского бюджета.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по факту ЧС. Утечка газа является основной версией причины взрыва.

Дом после нескольких проверок был признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцам будут выделены деньги на приобретение новых квартир. Из резервного фонда областного правительства выделены средства на приобретения жилья собственникам 12 наиболее пострадавших квартир. Всем остальным собственникам деньги планируется выделить из федерального бюджета в 2021 году..

На доме сейчас ведутся работы по укреплению конструкций. Это необходимо для того, чтобы жители пострадавших квартир могли забрать свои вещи. После этого здание будет снесено.

Екатерина Руденко