В Магнитогорске возбудили дело по факту падения ребенка с канатной дороги

Следственные органы возбудили уголовное дело после падения мальчика с канатной дороги в Магнитогорске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел 7 января в экологическом парке Магнитогорска. При катании на канатной дороге 10-летний мальчик упал с высоты около 3 м, получив травму головы и ушибы. В ходе проверки установлено, что падение ребенка произошло в результате действий инструктора - сотрудника ООО «Высотные развлечения», который не обеспечил надежность крепления оборудования, а также не убедился в возрасте и весе ребенка, которые на момент поездки не соответствовали требованиям (от 12 лет и от 40 кг). По материалам прокурорской проверки следственные органы СУ СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).